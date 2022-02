Overtegning i Horisont Energi

For fire uker siden meldte Horisont Energi at selskapet ville gjennomføre en rettet emisjon mot E.ON, som vil gi E.ON en eierandel på 25 prosent i Horisont Energi. Det skjedde ved at E.ON kjøpte litt over 5,7 millioner aksjer i selskapet for 65 kroner stykket, tilsvarende 371 millioner kroner.

Det ble også varslet at Horisont Energi ville gjennomføre en reparasjonsemisjon på inntil 769.230 nye aksjer til en tegningskurs på 65 kroner stykket. Tegningsperioden har utløpt og selskapet melder at investorene har tegnet seg for litt over 1,27 millioner aksjer.

Onsdag sluttet aksjen på 87 kroner.