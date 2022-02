Tyskland: Bekymringsverdig lite gass på lager

Presset på energiforsyningene er ekstra høyt på grunn av frykten for en konflikt med Russland, som leverer rundt 40 prosent av gassen som brukes i Europa.

– Vi følger selvfølgelig med på gasslagrene, og nivået er helt klart bekymringsfullt, sa talspersonen på en av regjeringens faste pressekonferanser onsdag.

Fyllingsgraden på lagrene er for tiden 35–36 prosent, under den kritiske grensen på 40 prosent. Det er gassvolumet myndighetene har beregnet at landet trenger for å håndtere en plutselig og ekstrem kuldeperiode på opptil en uke. For å være forberedt på en måned med mer moderat kulde, må lagrene være halvfulle.

I 2020 var fyllingsgraden aldri under 71 prosent, ifølge bransjeorganisasjonen Gas Infrastructure Europe.

NTB