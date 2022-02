DNO hadde rekordomsetning i 2021

Oljeprodusenten DNO oppnådde en omsetning på 397 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 174 millioner dollar i samme periode i fjor, og opp fra 253 millioner dollar i tredje kvartal.

Den sterke topplinjeveksten i årets siste kvartal gjør at selskapet for første gang leverer en omsetning for helåret på over en milliard dollar.

– Til tross for den fortsatte påvirkningen fra pandemien ble DNO et milliardselskap i fjor, på femtiårsjubileet for grunnleggelsen av selskapet, sier styreleder i DNO Bijan Mossavar-Rahmani.

Driftsresultatet endte på 128 millioner dollar i kvartalet, opp fra et underskudd på -14 millioner dollar i fjerde kvartal 2020, mens nettoresultatet endte på 65 millioner dollar, mot et negativt resultat på 60 millioner dollar samme periode året før.

DNO (Mill. USD) 4.kv./21 4.kv./20 Driftsinntekter 396,5 174,2 Driftsresultat 128,2 −14,2 Resultat etter skatt 64,8 −60,4



Fri kontantstrøm på 362 millioner dollar for helåret bidro til 68 prosent reduksjon i nettogjeld til 153 millioner dollar ved årsslutt.

Ser høyere utgifter

Selskapet opplyser i forbindelse med rapporten at det ventes høyere driftsutgifter i 2022. DNO venter nå ha driftsutgifter på 800 millioner dollar i år, mot 664 millioner dollar i 2021.

Driftsinvesteringene ventes fortsatt til 320 millioner dollar, mens estimatet for leteinvesteringer ligger nå på 150 millioner dollar. Driftskostnadene ventes å bli på 255 millioner dollar, mens selskapet venter avviklingskostnader i 2022 på 75 millioner dollar.

For inneværende år venter DNO en bruttoproduksjon fra Tawke-lisensen på 105.000 fat olje pr. dag, mens det fra Nordsjøen ventes at nettoproduksjonen vil forbli på 13.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Lavere produksjon

Selskapet har tidligere meldt om en bruttoproduksjon på 107.472 fat oljeekvivalenter pr. dag fra deres virksomhet i Kurdistan i Irak i fjerde kvartal 2021, mot 110.176 fat oljeekvivalenter pr. dag i samme periode foregående år.

DNOs net entitlement-produksjon i kvartalet var på 29.367 og 13.571 fat oljeekvivalenter fra henholdsvis virksomhetene i Kurdistan og Nordsjøen.