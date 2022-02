Bergen Carbon Solutions har hentet 250 mill. i emisjon

Bergen Carbon Solutions har gjort en rettet emisjon på 4.629.629 aksjer til kurs 54 kroner og med det hentet inn et bruttoproveny på 250 millioner kroner.

Sluttkurs for Bergen Carbon Solutions-aksjen på Euronext Growth onsdag var 62,13 kroner.

Emisjonen er gjort i forbindelse med at Bergen Carbon Solutions har besluttet å gå videre med fullskala fabrikk for produksjon av karbonnanofibre (CNF) i Mosjøen. Fabrikken vil ha en produksjonskapasitet på 160 tonn CNF pr år med oppstart i første halvår 2023. Totale prosjektinvesteringer estimeres til rundt 460 millioner kroner.

Opptrapping av produksjonskapasiteten vil skje gjennom 2023 og selskapet har mål om å nå full kapasitet innen utgangen av 2023.

I forbindelse med investeringen planla selskapet en rettet emisjon på 200-250 millioner kroner, som sammen med eksisterende kontantposisjon i selskapet på 99 millioner kroner vil finansiere det meste av prosjektet.

Tilretteleggerne av emisjonen hadde fått forhåndsforpliktelse om tegning fra Awilco AS på 32 millioner kroner og Saga Pure på 10 prosent av antall aksjer som tilbys. I tillegg vil et antall primærinnsidere tegne personlig for et totalt beløp på 1,6 millioner kroner.

TDN Direkt