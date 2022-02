Quantafuel tilbake i midten av mars

En mekanisk feil som oppstod i helgen gjorde at Quantafuel stanset produksjonen ved Skive-anlegget.

«Dette er veldig negativt. Det er bekymringsverdig, og det føyer seg i rekken av problemer for selskapet», sa Danske Bank-analytiker Jørgen Lande som spådde kurshavari.



Aksjen falt 25 prosent etter nyheten.

Nå oppdaterer Quantafuel markedet igjen og spår at produksjonen er tilbake igjen i midten av mars.

Inspeksjon av feilen har avslørt skade på stålkjernen i forbrenningskammeret. Reparasjonsarbeidet er i gang.

– Vi var inne i en periode med høy produksjon og oppetid, så timingen på denne nedstengningen er veldig uheldig, sier Lars Rosenløv, konsernsjef i Quantafuel.

Han understreker at nedetiden ikke har noe å gjøre med pyrolyseprosessen eller teknologien Quantafuel bruker, men at det er et rent mekanisk problem.