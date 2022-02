Biden-administrasjonen er i gang med detaljplanlegging av hvordan den skal benytte nesten 5 milliarder dollar, cirka 44 milliarder kroner, over fem år for å bygge tusenvis av ladestasjoner for elektriske kjøretøy, melder Reuters.

Ladepunktene inngår i finansieringspakken, som Kongressen godkjente i november, på totalt 1 billion dollar.

Administrasjonen vil stille med 615 millioner dollar i 2022, men statene må først sende inn planene de har for ladestasjonene og få føderal godkjenning.

Innen 2030 ønsker president Joe Biden at 50 prosent av alle nye kjøretøy som selges skal være elektriske eller plug-inn hybrider. I tillegg skal det innen utgangen av dette tiåret være installert 500.000 ladepunkter for elektriske kjøretøy.

Biden-administrasjonen skriver i et dokument torsdag at statene først bør prioritere investeringer langs motorveier mellom delstatene. Det står også at:

Statene bør finansiere hurtigladere og at stasjonene bør ha minst fire porter som kan lade fire elbiler samtidig.

Statene bør installere ladestruktur for elektriske kjøretøy for hver 50 miles (80 km) langs motorveier mellom statene og at stasjonene bør være plassert innenfor 1,6 km fra motorveiene.

Føderale fond vil dekke 80 prosent av ladekostnadene for elbiler.