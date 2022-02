Aker Clean Hydrogen tapte 160 millioner i fjor

Saken oppdateres

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.30

Aker Clean Hydrogen hadde i fjerde kvartal en omsetning på 5,5 millioner og et driftsunderskudd 53 millioner kroner. For hele oppstartsåret 2021 hadde selskapet en omsetning på 14,2 millioner og et driftstap på 160,5 millioner kroner.

Nettotapet for 2021 endte på 160,2 millioner kroner.

Aker Clean Hydrogen melder også at de inngår et samarbeid med Kuehne+Nagel hvor de ser på mulighetene for containerskip på metanol og ammonniakk.