Tapte 17 millioner på driften

Teco 2030 fikk et driftsresultat på minus 17 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, fremgår det av selskapets rapport fredag.

Selskapet hadde ikke omsetning i kvartalet, og skriver at salget av et behandlingssystem for ballastvann (BWTS) levert i januar 2022 vil bli bokført i 2022.

I en annen melding fredag opplyses det at selskapet er tildelt en BWTS-ordre av Wilhelmsen Ship Management med verdi på 1,64 millioner kroner.

(TDN Direkt)