Solselskap kjøper to parker

Aega har gjennom et heleid datterselskap signert den endelige avtalen om å kjøpe solparkene Actasol 4 og Actasol 16, går det frem av en børsmelding fredag.

Aega finansierer oppkjøpet med eksisterende kontantbeholdning og skal betale nærmere 2 millioner euro for den samlede aksjekapitalen på oppkjøpstidspunktet. Utestående gjeld ved samme tidspunkt er drøyt 1,7 millioner euro, heter det.

De to solparkene har til sammen en installert produksjonskapasitet på om lag 1,4 MWp og parkene er lokalisert nær hverandre og ligger i Marche-regionen i Italia.

I henhold til kjøpsavtalen får Aega offisielt eierskap til parkene fra og med 1 januar 2021.

– Disse parkene blir et meget godt tilskudd til vår portefølje både med tanke på økte inntekter for konsernet og økt produksjonskapasitet. Våre årlige inntekter forventes å øke med rundt 25 prosent som et resultat av disse oppkjøpene. Parkene har i dag spotpris-PPA-er og ettersom energimarkedet i Europa fremdeles er ganske stramt, er vi komfortable med å fortsette disse gjennom 2022, sier konsernsjef Nils Petter Skaset i en kommentar.

(TDN Direkt)