Okea venter lavere kostnader fremover

Okea har det seneste kvartalet hatt høyere kostnader, spesielt knyttet til Yme-prosjektet, men venter lavere kostnadsnivå fremover. Det sier konsernsjef i Okea, Svein Liknes, og finansdirektør i selskapet, Birte Norheim, under en presentasjon i forbindelse med fremleggelse av resultater for fjerde kvartal fredag.



– Jeg venter ikke å se dette kostnadsnivået fremover. Yme har hatt høy kostnad og lavt volum i kvartalet, hvilket har bidratt til å dra opp gjennomsnittlig kostnad pr fat. Også Draugen, hvor vi hadde vedlikeholdsarbeid har dratt opp, sier Norheim.



På spørsmål om hva som er den optimale kapitalallokeringen for Okea over tid svarer Norheim:



– Vi er pr nå i en vekstperiode hvor vi har store planer. Vi vil nok bevege oss mot en lavere kostnadsstruktur fremover, men dette kommer an på suksessen vi oppnår innen M&A.



Hva gjelder om selskapet ser trend til økte kostnader fra leverandørsiden svarer Liknes:



– Investeringskostadene våre knytter seg i all hovedsak til Yme og Hasselmus. Vi sikret oss en rammekontrakt for borerigger i fjor som vi vil bruke, og vi har inngått en langsiktig avtale med Aker Solutions. Vi tror det kommer til å bli press i markedet fremover, men mener vi er dekket godt inn dette året, sier han og fortsetter:



– Vi mener vi har sikret oss ressursene vi trenger for å komme i mål med kostnadsnivået vi har guidet på.

