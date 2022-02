Tidligere konkurransedirektør skal lede regjeringens energikommisjon

Sørgard, som nå er professor ved Norges Handelshøgskole, ble utnevnt til leder for kommisjonen i statsråd fredag.

Kommisjonen skal evaluere situasjonen i kraftmarkedet. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) viste til strømkrisen da hun tidligere i vinter sa at det er naturlig at kommisjonen finner læringspunkter for senere år.

Det blir dermed sentralt for kommisjonen å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at rikelig tilgang på fornybar kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.

I tillegg til Sørgard sitter blant andre tidligere leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg i kommisjonen. Hun er i dag leder for Norden-kontoret til en internasjonal stiftelse for ny oljepolitikk.

Tidligere Høyre-politiker og nå adm. direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund Bård Folke Fredriksen er også med i kommisjonen. Det samme er Anniken Hauglie, tidligere Høyre-statsråd og leder i Norsk olje og gass, som i dag er viseadm. direktør i NHO.

Kommisjonen er en del av Arbeiderpartiets 100-dagersplan. Fredag har Jonas Gahr Støres regjering sittet i 116 dager, og opposisjonen etterlyste kommisjonen tidligere denne uken.

(NTB)