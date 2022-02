Langt flere rigger i drift – opp hele 160 prosent siden bunnen

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 854 rigger i operasjon pr. 11. februar. Det er 23 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 635, opp 22 fra uken før. Sammenlignet med den rekordlave tellingen på 244 i august 2020, har antall rigger i drift steget med hele 160 prosent.

Antall amerikanske oljerigger steg med 19 til totalt 516, mens antallet gassrigger var opp to til 118.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 219 rigger i drift, opp 1 fra uken før. I Mexicogulfen var det 16 rigger i drift, uendret fra forrige periode.

Oljeprisen

Konflikten mellom Ukraina og Russland sendte fredag kveld oljeprisen rett til værs.

Brent-oljen endte opp 3,31 prosent til 94,44 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 3,58 prosent til 93,10 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,47 dollar fatet da Oslo Børs stengte.