Analytiker: – Vil ikke ha noen problemer med å samle seg over nivået på 100 dollar

Brent-oljen er mandag morgen opp 1,33 prosent på 95,70 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,43 prosent til 94,43 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Oljeprisen er nå på det høyeste nivået på mer enn syv år, og det er den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina som nå driver prisene. En invasjon kan utløse amerikanske og europeiske sanksjoner, som vil forstyrre eksporten fra Russland i et allerede stramt marked.

«Hvis det skjer bevegelse av troppene vil ikke Brent-oljen ha noen problemer med å samle seg over nivået på 100 dollar», sier Oanda-analytiker Edward Moya, ifølge Reuters.

Spenningen skjer etter at Opec+ allerede sliter med å øke produksjonen, til tross for månedlige løfter om en økning på 400.000 fat pr. dag frem til mars. IEA har ifølge nyhetsbyrået uttalt at gapet mellom Opec+-produksjonen og målet økte til 900.000 fat pr. dag i januar, mens JP Morgan har uttalt at gapet alene var på 1,2 millioner fat.

«Vi merker nå tegn på belastning på tvers av gruppen. Syv medlemmer av Opec klarte ikke å møte kvoteøkningen, og det største underskuddet kom fra Irak», skrev JP Morgan i en oppdatering rett før helgen, melder Reuters.