Gassmarkedet nærmer seg i utgangspunktet balanse sammenlignet med fjorårets nivåer, men den økte spenningen i Ukraina utgjør en klar oppside for gassprisene på kort sikt. Det sier gassanalytiker i Rystad Energy, Sindre Knutsson, til TDN Direkt mandag etter at europeiske gasspriser har fortsatt å stige fra fredagens nivåer.

– Dette har vært en innholdsrik og dramatisk helg, sier Knutsson og fortsetter:

– Den økte spenningen i Ukraina representerer en oppside for gassprisene på kort sikt ettersom det kan påvirke russiske eksportvolumer gjennom landet.



– Likevel er Russland klare på at de ikke har noen intensjoner om å invadere Ukraina, og diplomatiske samtaler med Russland fortsetter i et forsøk på å roe ned situasjonen. Men dette kommer til å skape bekymring for Europa, inkludert for energi- og gassmarkedene.

Lavere lagertrekk

Både britisk og nederlandsk gass har rundt lunsjtider mandag falt litt tilbake, etter å ha vært opp rundt 8 prosent fra åpning på råvarebørsene mandag – og etter å ha steget kraftig fredag på USA-uttalelser om at Russland kan invadere Ukraina «når som helst». Britisk gass handles i øyeblikket til 193 pence pr. termiske enhet, mens nederlandsk gass omsettes for 80,75 euro pr. MWh.

Konflikten lagt til side er det imidlertid tegn til bedre balanse i gassmarkedet, sier Knutsson.

– Svakere etterspørsel og høy LNG-import har ført til lavere lagertrekk de seneste ukene. Det igjen har ført til at lagertallene for gass i Europa begynner å nærme seg de nivåene de lå på i fjor på samme tidspunkt.

Lagertallene for Nordvest-Europa ekskludert Gazprom-kontrollerte lagre ligger i øyeblikket cirka 10 prosent bak nivåene for samme periode i fjor, ifølge Rystad Energy. Til sammenligning lå man 25 prosent bak fjorårets nivåer 1. januar i år.

LNG fra alle verdenshjørner

Samtidig sendes det LNG til Europa fra alle verdenshjørner, noterer Bloomberg lørdag. Blant annet har USA økt antallet LNG-skip til Europa, og av landets totalt 60 sjøsatte LNG-skip er mer enn to tredjedeler på vei til Europa for øyeblikket, skriver samme nyhetsbyrå.

– Bedre balanse representerer en nedsiderisiko for gassprisene på kort sikt, men samtidig representerer altså Ukraina-konflikten en oppside, er beskjeden fra Knutsson alt i alt.

(TDN Direkt)