Ukraina-krisen: – Norge blir en slags krigsprofitør

Oljeprisene er på det høyeste nivået på mer enn syv år, og det er den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina som driver prisene.

– Ja, oljeprisene har jo steget mye, lenge. Men nå i dag nådde den 95 dollar fatet, og gassprisene kommer til å holde seg høye på grunn av frykten for at tilgangen til gass fra Ukraina og Russland vil bli redusert, sier redaksjonssjef i Finansavisen, Are Haram.

Han trekker frem at noen snakker om oljepriser på godt over 100 dollar fatet hvis det fortsetter som nå. Og de høye oljeprisene, de slår positivt ut for den norske økonomien.

– Ja, vi er i denne sammenheng en slags krigsprofitør fordi vi har fått en oljepris på 850 kroner fatet, og det er 50 prosent høyere enn det statsbudsjettet ble lagt opp på grunnlag av. Så for statskassen betyr dette 150 milliarder ekstra i år hvis prisene holder seg, og så kommer litt ekstra på grunn av høye gasspriser, sier Haram.