Verdihopp for Aker Horizons

Den verdijusterte egenkapitalen (NAV) i Aker Horizons var på 16,9 milliarder kroner ved slutten av fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med 16,1 milliarder kroner ved slutten av det foregående kvartalet.

Kjell Inge Røkke har samlet flere fornybarselskaper under Aker Horizons-paraplyen, og her finner man blant annet de tre børsnoterte selskapene Aker Carbon Capture, Aker Clean Hydrogen, Aker Offshore Wind og og REC Silicon, samt unoterte Mainstream Renewable Power.

Det var REC Silicon og Mainstream Renewable Power som bidro mest til verdiøkningen med 500 millioner og 700 millioner kroner hver, mens Aker Carbon Capture og Aker Clean Hydrogen trakk ned med henholdsvis 1,2 milliarder og 300 millioner kroner.

Den rentebærende gjelden i selskapet falt fra rundt 6,3 milliarder til 5,4 milliarder kroner i kvartalet.

– Vi tok flere skritt i fjerde kvartal for å styrke den finansielle posisjonen vår for å forberede oss på volatile kapitalmarkeder. Selv om vi ser at kostnaden på kapital er økende, opplever vi at det private transaksjonsmarkedet fortsetter å være sterkt, sier konsernsjef Kristian Røkke.

Hentet penger

Aker Horizons hentet totalt 3,4 milliarder kroner i fjerde kvartal, og hadde ved slutten av perioden 5,4 milliarder kroner i tilgjengelig likviditet.

I november ble det hentet 1 milliard kroner til 34,50 kroner pr. aksje, samtidig som selskapet solgte aksjer for 1 milliard kroner i Aker Carbon Capture til tre internasjonale institusjonelle investorer.

Aker Horizons økte også en rullerende kredittfasilitet (RCF) med 100 millioner til 500 millioner euro. Det er ikke trukket noe fra RCFen i pr. fjerde kvartal 2021.

Det ble også solgt aksjer i REC Silicon gjennom en transaksjon med Hanwha Solutions i Sør-Korea hvor provenyet på 438 millioner kroner ble mottatt i januar i år.

Porteføljesammensetning i Aker Horizons Verdi (MNOK) pr. 30. sep 2021 Verdi (MNOK) pr. 30 des 2021 Aker Carbon Capture 8.219 7.062 Aker Clean Hydrogen 3.374 3.039 Aker Offshore Wind 1.690 1.756 Mainstream Renewable Power 7.713 8.419 Rec Silicon 1.211 1.695 Rainpower 134 159 SuperNode 48 48 Aker Narvik

145 Kontanter og andre eiendeler 234 498 Brutto eiendelsverdi 22.623 22.821 Gjeld −6.564 −5.896 Verdijustert egenkapital (NAV) 16.059 16.925

Mainstream øker

Ettersom alle de børsnoterte selskapene i Horizons-porteføljen allerede har lagt frem tall og høydepunkter for kvartalet kom det få nyheter knyttet til disse.

Det var allikevel verdt å merke seg at Mainstream Renewable Power økte porteføljen med prosjekter til 16,6 gigawatt (GW) fra 16,2 GW ved slutten av tredje kvartal.

Det har lenge vært spekulert i en børsnotering av Mainstream, men det kom ingen nyheter om dette i fjerdekvartalsrapporten fra Aker Horizons.