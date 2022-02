HydrogenPro har drøyt 380 mill. i kontanter

HydrogenPro fikk et driftsresultat på minus 19 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot minus 12 millioner i tredje kvartal 2021.

Selskapet fikk en omsetning på 11 millioner kroner i kvartalet, opp fra 8 millioner kvartalet før. Resultatet før skatt ble minus 17 millioner kroner i kvartalet, mot minus 12 millioner i tredje kvartal.

HydrogenPro hadde ved utgangen av kvartalet en kontantbeholdning på 382 millioner kroner, mot 443 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Selskapet har nå en aktiv pipeline på 4,9 til 12,0 GW, sammenlignet med 8,2 GW ved utgangen av tredje kvartal.

«Utsiktene for selskapets tjenester fortsetter å styrke seg støttet av et stadig økende fokus om behovet for en energiomstilling bort fra fossile energikilder. Dette manifesteres gjennom et økende antall muligheter og prosjekter innenfor det grønne hydrogen», heter det i rapporten.

(TDN Direkt)

