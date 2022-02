Nettoresultatet for Hynion-konsernet var minus 16,8 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 6,1 millioner kroner for 2020, ifølge selskapets årsrapport fremlagt tirsdag.

Hynionkonsernet hadde inntekter fra hydrogensalg på 1,7 millioner kroner i 2021, sammenlignet med 1 millioner kroner i 2020

Kontantbeholdningen ved utgangen av perioden var 40,9 millioner kroner, sammenlignet med 1,7 millioner kroner ved utgangen av 2020.

– 2021 var et gjennombruddsår for Hynion. Vi skaffet kapital, noterte oss på Euronext Growth, utforsket spennende neste generasjonsteknologier og startet arbeidet med å utvide stasjonsnettverket vårt. Vår prosjekt-pipeline bygger opp under vårt mål om ha åtte stasjoner i Norge og Sverige innen utgangen av 2022, etterfulgt av ytterligere ekspansjon i Skandinavia og Europa. Vi har i 2021 blitt den ledende hydrogenstasjonsdriveren i Norge og Sverige, sier Ulf Hafseld, adm. direktør i Hynion.

