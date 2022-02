Analytiker: – En ganske stor risikopremie forblir priset inn

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,57 prosent på 95,93 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,60 prosent til 94,89 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 94,26 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Det eneste markedet virkelig fokuserer på for øyeblikket er Russland-Ukraina. Så utviklingen på den fronten vil være avgjørende for prisretningen, og inntil det er litt mer klarhet om hvordan situasjonen utvikler seg, vil jeg forvente at en ganske stor risikopremie forblir priset inn, sier Warren Patterson, råvarestrateg hos ING Groep NV i Singapore, ifølge TDN Direkt.

Han påpeker at antydninger om at president Putin er villig til å fortsette samtaler med USA og NATO gir en viss lettelse på kort sikt.

Den amerikanske oljeproduksjonen fortsetter imidlertid å øke. Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, melder ifølge TDN Direkt at de venter at skiferoljeproduksjonen i USA vil stige med 109.000 fat pr. dag til 8,707 millioner fat pr. dag i mars 2022.