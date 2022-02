Sverige vil øke tempoet i utbygging av havbasert vindkraft

Formålet er å bidra til en bærekraftig utvikling og fremskynde utbyggingen av vindkraft til havs for å kunne møte den økte etterspørselen etter elektrisitet.



– Vi setter nå fart på utbyggingen av havvindkraft ved å peke ut en rekke egnede områder langt til havs. Samtidig gir vi Energimyndigheten i oppdrag å foreslå enda flere områder, sier klima- og miljøminister Annika Strandhäll i en kommentar.



I dag har Sverige et strømforbruk på cirka 140 terawattimer (TWh) pr år. De vedtatte havplanene muliggjør en raskere utbygging på 20–30 TWh vindkraft. Energimyndigheten, sammen med andre relevante myndigheter, får også i oppdrag å identifisere egnede områder for å muliggjøre ytterligere 90 TWh elproduksjon til havs.



De tre havplanene omfatter henholdsvis Bottenviken, Østersjøen og Västerhavet. Planene gir veiledning om hva som er best utnyttelse av havet og hvordan ulike interesser kan sameksistere, og dermed bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling.



Energimyndighetens oppdrag skal leveres senest i mars 2023.

TDN Direkt