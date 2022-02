Northern Ocean fikk et driftsresultat på -0,1 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot -4,7 millioner dollar i samme periode året før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Driftsinntektene var 18,1 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot 29,3 millioner i samme periode 2020.

Northern Ocean ser et styrket offshore-boremarked, men dette året kan forbli dempet i harsh environment-segmentet.

«West Mira er fortsatt i varmt opplag i Bergen under Odfjell Drillings ledelse. Når West Bollsta blir ferdig med på kontrakten med Lundin Energy snart, vil Odfjell ta over driften av denne riggen også. Riggen vil legges i Bergen for å realisere effektivitetsgevinster i ledigperiodene til reaktivering skjer», opplyses det.

TDN Direkt