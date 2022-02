Investorene har vridd porteføljene mot verdiaksjer innen olje og finans etter hvert som inflasjonen har lagt en klam hånd rundt markedet den siste tiden.

Vekstaksjer spesielt innen fornybarsektoren og teknologi har stupt det siste året, og inntjening flere år frem i tid virker ikke appellerende for folk flest.

Nå har imidlertid BlackRock tatt skjeen i annen hånd.

03.02.2022 Klipp fra Økonominyhetene. Mange fornybaraksjer har fått seg en knekk, men hvem er favoritter. Analytiker Bård Rosef fra Pareto og meglerhusets sjef for fornybar og kraft, Lars Ove Skorpen, forteller om favoritter i sektoren og hvilke aksjer man kan styre unna.

– Arbeidet med å dekarbonisere verden skjer nå og å ignorere elven av kapital som flyter til lavutslippsselskaper, spesielt innen teknologi og helse, vil være en tapt investeringsmulighet, sier BlackRock-analytikere i et ferskt notat.

Analytikerne mener reprisingen som har foregått det siste året gjør at sektoren har mye rom å boltre seg i, og viser til et noe banalt chart satt sammen av fornybar i grønt og olje og gass i brunt og oransje.

BlackRocks funn fornybar kontra fossil energi. Foto: BlackRock

BlackRock understreker at dette ikke utelukker at tradisjonelle energiaksjer kan stige markant fra tid til annen. De mener dette er et resultat av overgangen ettersom de kan utnytte misforholdet mellom tilbud og etterspørsel når man skal nå nullutslipp.

– Prestasjonen i den tradisjonelle energisektoren forteller deg noe om hvordan økonomien er skrudd sammen. Men den sier ingenting om hvor den skal, sier analytikerne.



De peker på at jo høyere energiprisene blir, jo mer konkurransedyktig blir fornybar energi.

– Det grønne skiftet vil koste, men de økonomiske utsiktene er helt tydelig lysere enn et scenario der man ikke tar grep eller hvor overgangen skjer uorgansiert. Begge vil genere lavere vekst og høyere inflasjon, konkluderer analytikerne i analysen.