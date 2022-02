Gazprom melder om den høyeste produksjonen på tre år

Imidlertid var gasseksporten til land utenfor tidligere Sovjetunionen (FSU) på 17,7 milliarder kubikkmeter, som er 35,5 prosent lavere enn samme periode i fjor.

«Samtidig økte Gazprom sine forsyninger til land som Tyrkia (med 2,7 prosent), Bulgaria (med 24,2 prosent) og Bosnia-Hercegovina (med 13,9 prosent). Selskapet fortsetter å levere gass som forespurt av forbrukere i full overensstemmelse med kontraktsmessige forpliktelser», heter det i meldingen.

Samtidig påpeker Gazprom at ifølge Gas Infrastructure Europe var de europeiske undergrunnslagrene (UGS) 22,3 prosent, eller 9,2 milliarder kubikkmeter lavere enn i fjor pr 14. februar.

«Hele 93,4 prosent av gassen som injiseres i sommerperioden er allerede trukket ut, noe som betyr at mindre enn 7 prosent er igjen. Den totale mengden av arbeidsgasslagre i europeiske UGS-anlegg var så lavt som 32 milliarder kubikkmeter 14. februar, og falt med 1,3 milliarder kubikkmeter under det historiske minimum for denne datoen. Det skal bemerkes at uttaket av gass fra Europas UGS-anlegg vanligvis fortsetter til slutten av mars til midten av april», skriver Gazprom.

Ellers skriver Gazprom at lagrene i UGS-fasiliteter i Ukraina har falt til 10,7 milliarder kubikkmeter og er 45,7 prosent under fjorårsnivået.

TDN Direkt