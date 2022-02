Oljedirektoratet: Påviste ressurser vokste med nær 900 millioner fat

Totalt økte de påviste ressursene på norsk sokkel med 142 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2021, tilsvarende nesten 900 millioner fat oljeekvivalenter, melder Oljedirektoratet.

Reservetilveksten, det vil si hvor mye ressurser som er besluttet for utvinning, var på 165 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, og det var spesielt god økning for gass, opplyses det.

Videre skriver Oljedirektoratet at det totale anslaget for uoppdagede olje- og gassressurser er nesten uendret, men ny informasjon gir endringer for hvordan de uoppdagede ressursene er fordelt. Væskeressursene er økt i Norskehavet, mens både gass- og væskeressursene er redusert i Barentshavet sør.

(TDN Direkt)