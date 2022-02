Dette blir Equinor-utbyttet for tredje kvartal

Equinor vil betale utbytte for tredje kvartal 2021 på 1,5944 kroner pr. aksje, melder selskapet fredag.



Selskapet har tidligere annonsert et utbytte pr. aksje på USD 0,18 for tredje kvartal 2021.



NOK-beløpet per aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 14. februar 2022, totalt syv virkedager.



Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 8,8580. Utbytte per aksje for tredje kvartal 2021 er dermed NOK 1,5944.



Kontantutbytte vil bli utbetalt 25. februar 2022 til aksjonærer på Oslo Børs og til eiere av American Depositary Receipts («ADRs») på New York Stock Exchange.

