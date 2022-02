Toppsjef dumper aksjer

Jon André Løkke, avtroppende konsernsjef i hydrogenselskapet Nel, selger 1 million aksjer i selskapet. Det fremgår av en børsmelding fredag kveld.

Totalt utgjør salget en verdi på 12,9 millioner kroner. Løkke sitter igjen med 1 million aksjer i selskapet.

Nyheten kommer etter det tidligere i år ble annonsert at Løkke fratrer stillingen som toppsjef, og gir stafettpinnen videre til Håkon Volldal. Volldal har vært sjef i teknologiselskapet Q-Free siden 2016, og gir seg for å ta over styringen i Nel.

Denne prosessen fikk selskapet kritikk for, da det kom frem at Løkkes beslutning om å fratre hadde blitt kommunisert til styret allerede seks måneder tidligere. Aksjen falt over 8 prosent på nyheten, og har fortsatt nedturen siden. Hittil i år er aksjen ned over 20 prosent.

Planer om massiv oppskalering

Under kvartalspresentasjonen til Nel kunne Løkke fortelle at selskapet har planer om store investeringer med hensikt om å øke produksjonskapasiteten. Nel målsetter seg 10 gigawatt (GW) i produksjonskapasitet innen 2025 i Europa, USA og Asia, samtidig som de ser for seg nye fabrikker i Europa og Asia.

SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss mener ekspansjonen er riktig valg for Nel, men spår knalltøff konkurransesituasjon for selskapet fremover.

– Det betyr et massivt finansieringsbehov, selv om de i dag har en sterk kontantposisjon. Slik vi ser det nå så er det et ekstremt dårlig sentiment for de som skal selge elektrolysører, i hvert fall over de neste fem årene, sa SpareBank 1 Markets-analytikeren til Finansavisen tidligere i februar.