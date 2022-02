Berenberg kutter Røkke-kursmål

Berenberg nedjusterer Aker Carbon Capture fra 29 til 25 kroner, men gjentar hold-anbefalingen etter kvartalstallene i forrige uke, kommer det frem av en analyse publisert fredag kveld.

«Resultatene for fjerde kvartal fremhever sterk inntektsvekst og operasjonell fremgang, samt en økt tillit til bransjen. Viktigere, selskapets to store prosjekter utvikler seg godt og vi forventer at overskudd blir bokført i løpet av 2022», skriver meglerhuset.

«I den nåværende porteføljen er Storbritannia fortsatt en nøkkeldriver for mellomlang sikt, men vi bemerker mer oppmuntrende kommentarer knyttet til muligheter i Nord-Amerika», heter det videre.

Aker Carbon Capture stiger rundt 3 prosent til 15,93 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.

(TDN Direkt)