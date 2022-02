La frem ambisiøse gassplaner og skrøt av kjempeanlegg for karbonfangst

Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani sa tirsdag at Qatars produksjonskapasitet for flytende naturgass (LNG) vil øke til 126 millioner tonn i året innen 2027, ifølge Reuters.

Al-Thani talte på et gasseksportørtoppmøte som ble arrangert i Doha, og gjentok oppfordringene til ytterligere dialog mellom medlemslandene i gassforumet, samt gassimportører og -eksportører for å sikre påliteligheten til den globale gassforsyningen.

«For å fremme vår rolle i produksjonen av naturgass, forsøker vi å øke produksjonskapasiteten av LNG fra 77 millioner tonn årlig i dag til 126 millioner tonn årlig innen 2027», sa han.



Det tilsvarer en produksjonsøkning på drøyt 64 prosent.

Al Thani benyttet også anledningen til å skryte av et karbonfangstanlegg som Qatar bygger, som han mener er det største i Midtøsten. Anlegget skal klare å isolere og lagre 2,5 millioner tonn karbon pr. år om fire år. Innen 2030 skal det kunne isolere inntil 9 millioner tonn årlig.

Iran på banen

Irans president Ebrahim Raisi var også tilstede på møtet og uttalte at Iran har høy kapasitet for gassproduksjon for innenlands bruk og eksport, og at landet vil spille en viktig rolle i de internasjonale markedene.

«Vi er forberedt på å utvikle og utvide modeller for samarbeid og partnerskap, spesielt med Qatar», sier Raisi, melder Reuters.

Presidenten kommer også med et stikk til USA.

Han mener at det internasjonale samfunnet burde unngå enhver form for «grusomme» sanksjoner lignende de USA har pålagt olje- og gassindustrien.

«Vi bør ikke anerkjenne sanksjonene fordi de i dagens verden ikke kommer til å være effektive», sier Raisi.