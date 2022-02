Statsminister Olaf Scholz sier tirsdag at Nord Stream 2-prosjektet stanses. Anonyme kilder sier til DPA at godkjenningen av rørledningen legges på is.

Den omstridte rørledningen er ferdigbygget, men ikke satt i drift.

Gassledningen i Østersjøen skal transportere energi til både industri og husholdninger. I året vil opp mot 55 milliarder kubikkmeter gass transporteres – nok til 20 millioner husstander.

Nå har altså Scholz sagt nei til denne avtalen mellom Tyskland og Russland og dermed startet sanksjonene mot Russland som følge av inntoget i Ukraina.

Russland eskalerer konflikten og det sender Oslo Børs motsatt vei av andre børser, forklarer Are Haram

Gassledningen ble bygget av selskapet Nord Stream, hvor hovedeier er den store russiske gassprodusenten Gazprom med 51%. Tyske Wintershall Holding eier 15,5%, tyske E.ON Ruhrgas 15,5%, nederlandske Gasunie 9% og franske GDF Suez 9% Nord Streams nettsider

Stanser prosjektet

«Nord Stream er mer enn bare en rørledning. Det er en ny kanal for russisk eksport og en enormt prosjekt i infrastrukturen og samarbeidet mellom Europa og Russland», heter det på Nord Streams nettsider.

– Situasjonen i dag er fundamentalt annerledes. Det er derfor vi må revurdere denne situasjonen, i lys av den siste utviklingen. Det inkluderer forresten Nord Stream 2, uttalte den tyske statsministeren på pressekonferansen, ifølge Financial Times.

Scholz sa at han hadde bedt det tyske økonomidepartementet om å trekke tilbake sin rapport om landets forsyningssikkerhet som de har sendt til Bundesnetzagentur, den tyske energiregulatoren.

– Det høres teknisk ut, men det er det nødvendige administrative trinnet for å sikre at rørledningen ikke sertifiseres. Uten denne sertifiseringen kan ikke rørledningen settes i drift, sa han.