Oljeprisene løfter Panoro til ny rekord

Panoro Energy fikk i fjerde kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 42,2 millioner dollar, kraftig opp fra 2,9 millioner i tilsvarende periode i 2020.

Inntektene i perioden ble økt fra 10,7 til 81,0 millioner dollar.

Selskapets working interest-produksjon ble mer enn tredoblet i løpet av fjoråret, til 7.582 fat olje pr. dag på proforma-basis, etter en takt på 7.818 fat pr. dag de siste tre månedene og en topp på drøyt 8.500 fat pr. dag i desember.

Dette, sammen med høyere oljepriser, gjorde 2021 til et rekordår for Panoro, med et rapportert resultat etter skatt på 50,2 millioner dollar.

I år venter selskapet en gjennomsnittlig oljeproduksjon på mellom 8.000 og 9.000 fat pr. dag, med en topp på rundt 10.000 fat pr. dag mot slutten av året. Økt aktivitet i Ekvatorial-Guinea samt oppstarten av Hibiscus/Ruche-utviklingen utenfor Gabon ventes å trekke opp.

I 2023 sikter Panoro Energy mot 12.500 fat pr. dag.