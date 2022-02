Ettersom BW Energy forskjøv oljelastene fra Dussafu-feltet utenfor kysten av Gabon, fra tredje til fjerde kvartal, lå det i kortene at selskapet ville levere er en knallsterk fjerdekvartalsrapport.

BW Energy gjorde to oljelaster i fjerde kvartal til en realisert oljepris på 79 dollar fatet, noe som bidro til at resultat før av- og nedskrivninger havnet på 58,8 millioner dollar i perioden, opp fra 8,3 millioner dollar.

Det har nå blitt inngått prissikring for totalt 1,5 millioner fat olje for 2022 og 2033, hvorav 57 prosent er for 2022, som skal sikre finansiering av pågående prosjekter.

Omsetningen var 103,6 millioner dollar i perioden, mot 24 millioner dollar i tredje kvartal 2021, mens driftsresultatet utgjorde 52 millioner dollar mot 0,9 millioner dollar i samme periode foregående år.

Forventer høy kontantstrøm

Nå ligger oljeprisen adskillig høyere, og BW Energy forventer å generere en betydelig kontantstrøm på nåværende oljepris.

«Med en solid kapitalbase etter børsnoteringen i 2020 og kapitalinnhentingen i 2021, samt tilgang til flere innvannende investeringsprosjekter, forventer vi å generere betydelige aksjonærverdier fremover», skriver selskapet i fjerdekvartalsrapporten.

Selskapet bemerker at de fremover vil fokusere på å realisere langsiktig verdiskapning gjennom fasede utviklingsprosjekter.

Kurskollaps

Etter en svak tredjekvartalsrapport falt BW Energy som en stein på Oslo Børs i høst, og til tross for vedvarende høy oljepris var det langt flere selgere enn kjøpere i aksjen.

Den gang ble det tolket negativt at selskapet for tredje gang på ett år nedjusterte produksjonsutsiktene.

Samtidig raste aksjen etter at datterselskapet BW Offshore solgte 20 millioner aksjer til 28 kroner, noe som den gang var spotpris. Aksjen falt fra 33 kroner til samme nivå som storsalget, og har i ettertid vært så lavt som 20 kroner.

Torsdag henter aksjen seg inn med en oppgang på 5 prosent til 24,50 kroner.

Vedlikeholdsstans

Dussafu-produksjonen for 2022 anslås å være mellom 4,2 og 5,2 millioner fat brutto. Produksjonen i første kvartal vil påvirkes av en vedlikeholdsstans ved det flytende produksjons- og lagringsskipet Adolo.

Hva gjelder investeringsbeslutning på det Brasilianske prosjektet Maromba, skriver selskapet at de er på plan for å nå denne i 2022 og at første oljeproduksjon vil finne sted i 2025. I tredje kvartal skrev selskapet at endeling investeringsbeslutning var planlagt innen første kvartal 2022.