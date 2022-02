ABG Sundal Collier rykker ut med en kjøpsanbefaling på Aker BP

- - -

ABG Sundal Collier oppgraderer Aker BP fra hold til kjøp og jekker opp kursmålet fra 310 til 320 kroner. Samtidig gjentar tallknuserne kjøpsanbefalingen på OKEA og DNO, mens hold-anbefalingen på Equinor gjentas ettersom mye allerede virker diskontert i aksjen, ifølge TDN Direkt.

Torsdag stiger Aker BP-aksjen 1,9 prosent til 270,50 kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige over 18 prosent.

Ser sterk etterspørselsvekst

Meglerhuset hever også oljeprisanslaget for 2022 fra 76 til 88 dollar per fat og mener det er potensial for et flerårig stramt marked. Årsaken til det er en sterk etterspørselsvekst samtidig som tilbudssiden sliter med å innfri. I tillegg til dette kommer Ukraina-situasjonen hvor det er usikkerhet knyttet til Russlands forsyning av gass.

«Alle fundamentale faktorer peker på en fortsatt innstramming i globale oljemarkeder», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Torsdag ble det kjent at Russland har startet en invasjon av Ukraina, noe som bidrar til å sende oljeprisen til værs. Nordsjøoljen stiger 6,8 prosent til 104,14 dollar fatet mens WTI-oljen stiger 7,2 prosent til 98,85 dollar.