På en ellers knallrød Oslo Børs, som endte ned 1,18 prosent var det oljeselskapene som ble de store vinnerne torsdag. Kjell Inge Røkkes rendyrkede oljeselskap endte opp 7,35 prosent, og ABG Sundal Collier jekket torsdag opp kursmålet til 270 kroner.

Energigianten Equinor stengte på sin side opp 4,19 prosent, og børsnykommer Vår Energi stengte opp 10,52 prosent til 32,05 kroner.

Torsdag morgen gikk Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen ut og innrømmet skivebom i salgsanbefaling på Equinor. Han oppjusterte kursmålet til 270 kroner, og anbefaler nå å holde aksjen. Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets nevner imidlertid to andre selskaper dersom man vil ha mest «valuta for pengene» når oljeprisen flyr.



Prisbyks

– De selger olje og gass i et marked som er knallsterkt. Siden nyheten om en eskalering i Ukraina kom første gang har oljeprisen ruset forbi 100 dollar pr. fat og vi har gasspriser som tilsvarer 220 dollar pr. fat, så her er det penger å tjene for olje- og gasselskapene, forklarer journalist Per Stefan Præsterud i Finansavisen.

Det trigger dermed den oppturen for mange aksjer.

I 19-tiden torsdag står brent spot-prisen i 102,59 dollar pr. fat, en økning på 5,25 prosent hittil i dag.

Hvor oljeprisen kan gå er vanskelig å si, men råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB gikk tidligere denne uken ut med en spådom om at oljen kan nå 150 dollar pr. fat.



Jarand Rystad i Rystad Energy trekker paralleller til Irak-krigen, og ser at oljeprisen kan gå til 135 dollar pr. fat.

Lavt tilbud

– Markedet priser inn stor usikkerhet og en veldig lav tilbudsside på toppen av et allerede veldig stramt oljemarked. Det er mye lavere tilbud enn etterspørsel der ute etter at økonomiene åpnet opp i kjølvannet av coronapandemien.

– Vi er den nest største gasseksportøren til Europa, etter nettopp Russland, så vi produserer det remmer og tøy kan holde og sender gass til Europa til rekordhøye priser, sier Præsterud.

– Kan andre oljeproduserende land øke produksjonen?



– Det er ikke bare sånn at man kan skru opp oljeproduksjonen. Opec kuttet oljeproduksjonen sin etter pandemien, og fortsetter ennå, og flere land har vært og hentet ut fra strategiske lagre, sier Præsterud.