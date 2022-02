Hafslund tjente grovt på energiprisene – skattet over 5,3 mrd.

«Hafslund Eco leverte et sterkt resultat for 2021 og bidrar gjennom det til gode utbytter til Oslo kommune og høye skatteinntekter til staten.»

Slik innleder Hafslund årsregnskapet sitt for 2021. Et år hvor nordmenn har fått kjenne på rekordhøye kraftpriser. At tilliten fra de norske forbrukerne til kraftleverandørene har fått seg en ordentlig knekk virker selskapet å være meget klar over:

– De høye strømprisene vi har hatt denne vinteren er svært negativt for norske forbrukere og for tilliten til kraftsystemet. Strømkrisepakkene fra myndighetene har vært helt nødvendige for å dempe noe på de negative effektene, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

At de høye spotprisene og det solide produksjonsvolum førte til en skattekostnad for Hafslund på 5.351 millioner kroner, sørget selskapet for å fremheve:

– Som kraftprodusent bidrar Hafslund til det offentlige gjennom skatter og utbytter, og til kraftsystemet ved å balansere høy produksjon med forsyningssikkerhet når etterspørselen er høy, fortsetter Ruyter.

Kraftig oppgang

I det foreløpige årsregnskapet legges det frem et resultat før skatt på 7.887 millioner kroner. En oppgang på over 6,7 mrd. fra 1.163 millioner kroner i 2020. Differansen på bunnlinjen var ikke like stor fra 2021 til fjoråret, men selskapet så likevel en kraftig økning fra 1.040 millioner kroner i 2020, til 2.536 millioner kroner i 2021.

Hafslunds EBITDA for 2021 kom på 8.964 millioner kroner, mot 2.297 millioner kroner i 2020. Driftsresultatet endte på 8.448 millioner kroner, i forhold til 1.805 millioner kroner i 2020.

Det sterke resultatet tillegger selskapet i stor grad til høye kraftpriser og god tilgjengelighet fra kraftverkene. Den oppnådde kraftprisen, inkludert salg på fastpris, var på 61,8 øre/kWh, som er 2,5 prosent lavere enn snitt systempris, og 16,7 prosent lavere enn den gjennomsnittlige spotprisen i Hafslunds produksjonsområder, melder selskapet.