Amerikanske havvindbud passerer 3,3 milliarder dollar

Etter den andre auksjonsdagen for den amerikanske havvindutbyggingen i New York Bight, mellom Long Island og New Jersey, endte med samlede bud på 3,3 milliarder dollar etter 46 runder.

Dermed er budene i forkant av dag tre oppe i mer enn det dobbelte av budene fra de seneste fem årene med offshore-olje- og gassauksjoner i Mexicogolfen, ifølge Reuters.

Auksjonen gjenopptas fredag, og budrunden kan følges live her.

I forkant var 25 selskaper og konsortier kvalifisert for å være med i budrunden deriblant Shell, BP, Equinor og Ocean Winds. Ifølge EnergyWatch er også Ørsted kvalifisert, men opererer under et annet, hemmelig selskapsnavn.

Auksjonen er den første som holdes etter Joe Biden overtok som president. Presidenten har satt som mål å installere 30 gigawatt havvind innen 2030. New York og New Jersey-regionen har landets mest ambisiøse mål, og vil installere 16 gigawatt innen 2035.