Italia ber EU organisere felles gasslagre

Draghi sier i en uttalelse til den italienske nasjonalforsamlingen at Italia vil legge press på Brussel for å få i stand felles lagring av gass. På den måten håper han å gjøre Europa bedre rustet for framtidige kriser.

– Vi håper at denne krisen endelig vil lede til positiv respons i denne saken, sier Draghi.

Italia har klart seg rimelig bra gjennom vinteren. Gasslagrene i landet var fylt til 90 prosent av full kapasitet i oktober.

Draghi har de siste årene kritisert Italias avhengighet av russisk gass. Ifølge statsministeren får landet dekket 45 prosent av gassbehovet sitt fra Russland.

Italia forsøker nå å diversifisere ved å kjøpe gass fra blant andre Aserbajdsjan, Libya og USA. Myndighetene i landet vurderer også å gjenoppta produksjon av kullkraft.