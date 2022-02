Russisk gass flyter igjen vestover og inn i Europa

Gass har igjen begynt å flyte fra Polen til Tyskland via den russiske Yamal-Europe gassrørledningen, viser data fra den tyske nettverksoperatøren Gascade lørdag.

Gasstrømmen har med det gått tilbake til normal vestgående retning for første gang siden desember, melder Reuters.

Det har derimot ikke kommet inn noen bud på ytterligere gasskjøp i vestlig retning lørdag, så gjenopptakelsen kan bare være midlertidig. Rørledningen står vanligvis for rundt 15 prosent av Russlands vestgående gassforsyning til Europa og Tyrkia.

Saken fortsetter under videoen.

Olje og gass-selskapene går mot strømmen i en børsuro drevet av Russlands invasjon i Ukraina

Russiske Gazprom har mulighet til å bestille kapasitet på ledningen via daglige auksjoner, men har ikke bestilt noen kapasitet for februar og mars. Selskapet har heller ikke booket kapasitet for andre og tredje kvartal, foreløpig, opplyser Reuters.

Russland har også økt forsyningene til Europa via Ukraina, ettersom prisøkningen på gass har gjort det billigere å kjøpe russisk gass enn å kjøpe den i spotmarkedet, sier Refinitiv-analytikere til nyhetsbyrået.