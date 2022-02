Amerikansk havvindauksjon ender på 4,4 milliarder dollar

Etter tre dager ble auksjonen av utviklingsrettigheter til seks havvindlisenser i området New York Bight, mellom Long Island og New Jersey, avsluttet.

Totalt gikk de seks lisensene for 4,37 milliarder dollar. Den dyreste og største lisensen, OCS-A 0539, bladde selskapet Bight Wind Holdings opp 1,1 milliarder dollar for. Frem til nå var det havvindlisensene som ble auksjonert bort i Massachusetts i 2018 som hadde amerikansk rekord, med totalt 405 millioner fordelt på tre lisenser.

New York Bight-budene Selskap Vinnerbud (mill. USD) Lisens OW Ocean Winds East, LLC 765 OCS-A 0537 Attentive Energy LLC 795 OCS-A 0538 Bight Wind Holdings, LLC 1.100 OCS-A 0539 Atlantic Shores Offshore Wind Bight, LLC 780 OCS-A 0541 Invenergy Wind Offshore LLC 645 OCS-A 0542 Mid-Atlantic Offshore Wind LLC 285 OCS-A 0544



– Denne ukens auksjonen gjør det klart at entusiasmen for ren energi, og at den er her for å bli, sier USAs innenriksminister Deb Haaland i en uttalelse.

I forkant var 25 selskaper og konsortier kvalifisert for å være med i budrunden deriblant Shell, BP, Equinor og Ocean Winds. Ifølge EnergyWatch er også Ørsted kvalifisert, men opererer under et annet, hemmelig selskapsnavn.

Auksjonen er den første som holdes etter Joe Biden overtok som president. Presidenten har satt som mål å installere 30 gigawatt havvind innen 2030. New York og New Jersey-regionen har landets mest ambisiøse mål, og vil installere 16 gigawatt innen 2035.