EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen erklærte torsdag at EU setter alle kluter til for å bli uavhengig av gassimport fra Russland.

Nå sier tysklands forbundskansler Olof Scholz at de vil gå frem med planene om å bygge to terminaler for flytende naturgass (LNG) og øke kapasiteten i gassreservene.

– Vi vil gjøre mer for å sikre energi for landet vårt. Vi må endre retning for å overkomme avhengigheten av import fra individuelle energiselskaper, sier han ifølge Reuters.



Tyskland har lenge vært under press fra andre land i Vesten, som har anmodet Tyskland om å bli mindre avhengig av russisk gass. Men planene om å fase ut kullanlegg innen 2030 og stenge ned atomkraftverkene har gitt Tyskland få andre muligheter, noterer nyhetsbyrået.

Russland står for over en tredel av Europas gass. Om lag 32 prosent av Tysklands gassbehov blir dekket av russisk gass, ifølge Reuters.

– Avgjørende

Tidligere denne uken stanset Tyskland sertifiseringen av gassrørledningen Nord Stream 2, som går mellom Russland og Tyskland, som en respons på den russiske anerkjennelsen av to utbryterregioner øst i Ukraina som uavhengige.

Siden har Russland invadert Ukraina, som har fått Vesten til å innføre kraftige sanksjoner mot russerne og dermed gjort energikrisen i Europa enda mer utfordrende.

– Hendelsene de seneste dagene har vist oss at ansvarlig, fremadstrebende energipolicy er avgjørende for sikkerheten vår, ikke bare økonomien og miljøet, sier Scholz.

Forbundskansleren la videre til at jo raskere Tyskland kan øke produksjonen i fornybart, jo bedre.