Panasonic skal levere en ny og bedre batteripakke til Tesla

Batteriprodusenten Panasonic melder mandag at de vil begynne masseproduksjon av et nytt litiumionbatteri for den amerikanske elbilprodusenten Tesla før utgangen av mars 2024 ved et anlegg i Japan, melder Reuters.

Batteriet ble lansert i oktober og er rundt fem ganger større enn de som for tiden leveres til Tesla. Det nye batteriet skal redusere produksjonskostnadene.

Batteripakken skal også bedre rekkevidden og Panasonic vil bygge to nye produksjonslinjer ved Wakayama-fabrikken vest i Japan.

Selskapet har ikke oppgitt hvor mye det vil koste å utvide produksjonskapasiteten.

Avisen Nikkei har tidligere rapportert at Panasonic planla å investere 80 milliarder yen, cirka 6,2 milliarder kroner, i anlegget.