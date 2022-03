Sent mandag kveld publiserte Fred.Olsen-familiens Bonheur resultatene for fjerde kvartal.

– Resultatene ligger litt over forventning, men det lugger litt for cruise inn i 2022, i tillegg til at det er noe økt usikkerhet knyttet til et avsluttet prosjekt der fundamenter fra datterselskapet Universal Foundation opplevde tekniske problemer da de skulle installeres, sier analytiker Bård Rosef i Pareto Securities.

I forkant var det ventet at de høye gassprisene, og dermed også de høye strømprisene, ville resultere i et rekordkvartal for selskapet som har en stor portefølje ved vindparker i Storbritannia.

Vindparkene til det heleide datterselskapet Fred. Olsen Renewables sto alene for driftsinntekter på 1,3 milliarder, opp fra 414 millioner i samme periode i 2020. Resultatet før skatt endte på rett i overkant av 1 milliard, mot 125 millioner året før.

I løpet av kvartalet ble også vindparken Högaliden i Sverige ferdigstilt, som den nest største parken i porteføljen øker den produksjonskapasiteten fremover med 19 prosent.

Slapt utbytte

Driftsinntektene til konsernet endte på 2,7 milliarder kroner, opp fra 1,6 milliarder i samme kvartal året før, mens driftsresultatet endte på 896 millioner, opp fra minus 146 millioner kroner i samme kvartal i 2020.

Nettoresultatet i kvartalet endte på 647 millioner kroner, opp fra et negativt resultat på 289 millioner kroner på samme tid året før.