Hadde inntekter på 2,3 milliarder dollar i Q4

Børsnykommer og oljegigant Vår Energi rapporterer at de i fjerde kvartal hadde en omsetning på 2,3 milliarder dollar i fjerde kvartal.

Kvartalet før var inntektene på 1,6 milliarder dollar, mens de i fjerde kvartal 2020 endte på 0,8 milliarder, og selskapet påpeker at den økte omsetningen i hovedsak var drevet av de stigende olje- og gassprisene.

EBITDA endte i fjerde kvartal på 1,9 milliarder dollar, opp fra 1,2 milliarder i samme periode året før.

– Vår Energi leverer rekordinntjening for fjerde kvartal og 2021 drevet av solid operasjonell ytelse, en betydelig gassandel og økte realiserte råvarepriser, sier Vår Energi-sjef Torger Rød i en kommentar.

– Vi ser fortsatt et stramt råvaremarked, som sammen med vår sterke balanse, produksjon og kontantstrøm underbygger våre forventninger om et utbytte for 2022 på minst 800 millioner dollar, påpeker han.

Selskapet forventer fortsatt en produksjon på mellom 230.000 og 250.000 fat pr. dag i 2022. Driftskostnadene er ventet på 12,5-13,5 dollar pr. fat.