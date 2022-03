Råvarestrateg: – Mye oppsiderisiko hvis situasjonen forverres ytterligere

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 1,84 prosent på 99,92 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,56 prosent til 97,31 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 100,62 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Fokuset i markedet er ifølge TDN Direkt nå på mulig ytterligere frigjøring av strategiske råoljereserve fra USA og allierte. Det vurderes å frigjøre 60 millioner fat, noe som tilsvarer mindre enn 6 dager med russisk oljeproduksjon.

– Enhver frigjøring fra strategiske lagre vil kun være en kortsiktig løsning, spesielt hvis russisk oljeforsyning blir betydelig forstyrret. Jeg tror ikke markedet priser inn en betydelig innvirkning på russisk oljeeksport, og det gir derfor mye oppsiderisiko hvis situasjonen forverres ytterligere, sier råvarestrateg hos ING Groep NV, Warren Patterson, ifølge nyhetsbyrået.

Begrensning

Det er også økende press på USA og EU for å begrense russisk energieksport.

– Oljemarkedet vil forbli svært volatilt ettersom risikoen for å miste tilgang til russiske energiforsyninger øker. Usikkerheten rundt hvordan Ukraina-krigen vil utfolde seg har for mange risikoer, inkludert atomtrusler, noe som betyr at ethvert oljeprisfall på enhver frigjøring av olje fra strategiske oljereserver vil være kortvarig, skriver markedsanalytiker hos Oanda, Edward Moya, i en oppdatering.

Ifølge TDN Direkt er fortsatt sentrale problemstillinger uløste i USA og Irans forsøk på å gjenopprette atomavtalen fra 2015. En avtale kan gi tilførsel av nye fat i et svært stramt oljemarked.

– Det er nå eller aldri. Hvis de ikke kan komme til en avtale denne uken, vil samtalene kollapse for alltid, uttalte en iransk diplomat i Teheran mandag.