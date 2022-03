– Dette er en tragedie på alle nivåer, som det er vanskelig å forholde seg til. Vi har ikke blitt påvirket foreløpig, utover den generelle markedsuroen som skapes. Det påvirker kapitalmarkedene og investorenes risikoapetitt. Krigen kan også påvirke forsyningskjeder og leveranser, sier konsernsjef Tom Erik Jensen i Freyr Battery i et videointervju.

– Foreløpig er det for tidlig å si om dette påvirker vår mulighet til å hente kapital. Overordnet strategisk kan mindre avhengighet av gass fra Russland bidra til å akselere behovet for en mer uavhengig energiforsyning. Det kan kreve en mer miljøvennlig utrulling av sol og vindenergi i Europa, som også vil kreve økt behov for lagringsløsninger. Dermed kan det akselere behovet for bærekraftige batteriløsninger, sier han.

Det norske batteriselskapet valgte i fjor sommer en børsnotering i USA gjennom en avtale med Alussa Energy Acquisition Corp, som er et spesialforetak satt opp for å gjennomføre oppkjøp og sammenslåing innen energisektoren.

I forbindelse med børsnoteringen ble Freyr tilført 7,3 milliarder kroner.

– Det gir oss en plattform vi kan vokse fra. Vi jobber med å komplementere kapitalbasen med fremmedkapital, så forskjellige former for prosjektfinansiering, grønne obligasjoner eller tilskuddsordninger. Vi jobber også opp mot norske myndigheter for risiko avlastende tiltak, siden vi skal introdusere store kapitalintensive prosjekter, som er i sterk konkurranse.