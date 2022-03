Nord Stream 2 vurderer å slå seg konkurs

Nord Stream 2 AG, selskapet som bygde gassrørledningen Nord Stream 2, vurderer å begjære insolvens, ifølge to kilder Reuters referer til.

De to kildene sa at Nord Stream 2 AG har jobbet med en finansiell rådgiver om å klarere noen av forpliktelsene og formelt kunne starte insolvensbehandling i en sveitsisk domstol så snart som denne uken.

Sanksjonene mot gassrørledningen i Østersjøen som forbinder Russland med Europa startet med at Tyskland boikottet løsningen i forrige uke. Deretter fulgte også Joe Biden opp sanksjonene mot energikollektivet.

Dette er Nord Stream 2 Rørledning for naturgass mellom Russland og Tyskland gjennom Østersjøen

Skal gi kraft til industri og husholdninger

Skal transportere opp mot 55 milliarder kubikkmeter med gass i året – nok til 20 millioner husstander

Gassledningen ble bygget av selskapet Nord Stream, hvor hovedeier er den store russiske gassprodusenten Gazprom med 51%. Tyske Wintershall Holding eier 15,5%, tyske E.ON Ruhrgas 15,5%, nederlandske Gasunie 9% og franske GDF Suez 9% Nord Streams nettsider

Nord Stream 2 AG sier også opp kontraktene til arbeidere, sa kildene. Det var videre uklart om alle enheter knyttet til Nord Stream 2 AG ville bli stengt eller hvordan Gazprom planlegger å fortsette med vedlikeholdet av rørledningen.

Gazprom betalte halvparten av kostnadene for å bygge Nord Stream 2, mens resten av rørledningsprosjektet på 11 milliarder dollar er finansiert av Shell, OMV, Engie og Uniper og Wintershall.

Tysklands økonomiminister Robert Habeck advarer samtidig mot «for mye spekulasjon», og viser til at landets energiforbindelser til Russland har overlevd kriser før. Han understreker videre at stansen av Nord Stream 2-sertifiseringen ikke betyr at rørledningen er permanent utelukket.