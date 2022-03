Equinor stokker om i toppledelsen

Equinor opplyser at Geir Tungesvik er utnevnt til konserndirektør for forretningsområdet Prosjekter, boring og anskaffelser med virkning fra 1. mai, etter at Arne Sigve Nylund har besluttet å gå av med pensjon, går det frem av en melding fra selskapet tirsdag.

Tungesvik kommer fra stillingen som direktør for prosjektutvikling i forretningsområdet Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor. Fra august til utgangen av 2020 var han fungerende konserndirektør for det daværende forretningsområdet Teknologi, prosjektutvikling, boring og brønn.

Videre er Aksel Stenerud utnevnt til konserndirektør for funksjonsområdet Mennesker og organisasjon med virkning fra 1. mars, da konserndirektør Ana Fonseca Nordang er blitt enig med konsernsjefen om å påta seg en ny rolle i Equinors forretningsområde Fornybar.

Stenerud begynte i Equinor i 2008, og er nå direktør for globale samarbeidsforhold i konsernfunksjonen for Mennesker og organisasjon.

Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbæk har deltatt i møter i konsernledelsen siden 1. januar 2021. Fra 1. mars 2022 er han utnevnt til konserndirektør for kommunikasjon, og er formelt medlem av konsernledelsen, opplyses det videre.

