Frykter russiske cyberangrep

Avanserte cyberangrep har lenge vært en viktig del av den russiske strategiske verktøykassen. I forbindelse med okkupasjonen av Krimhalvøya i 2014 ble det benyttet som et virkemiddel, og dette fikk konsekvenser også utenfor regionen.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har observert en tredobling av alvorlige cyberhendelser mot offentlige og private sektorer i Norge fra foregående år. Norsk petroleumsvirksomhet kan være et av flere mulige mål for slike operasjoner, ifølge NSM.

Seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener man må regne med russiske cyberangrep mot norske olje- og gassanlegg.



Han har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi.

– Når vi nå ser på forholdet mellom Vesten og vår store nabo i øst og sanksjonene som er innført, må man regne med at Russland er interessert i å gjøre noe, enten som en slags gjengjeldelse eller for å styrke sin posisjon, sier seniorforskeren.

Ekstra forhåndsregler

Cyberangrep er en ekstern trussel som har til hensikt å skade, forstyrre eller overbelaste datasystemet. Vanlige konsekvenser av cyberangrep er at datasystemer slutter å virke eller ikke lenger virker som de skal. Et angrep kan også føre til at kundedata og annen følsom informasjon spres.

MÅ REGNE MED RUSSISKE CYBERANGREP: Seniorforsker Jakub Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn

Godzimirski viser blant annet til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la frem sin årlige trusselvurdering for 2022 for knappe to uker siden.

Her skriver PST at nettverksoperasjoner har blitt en integrert del av aktiviteten til andre lands etterretningstjenester. Operasjonene mot Stortinget i 2020 og 2021 er eksempler på svært alvorlige hendelser.

«I all hovedsak er det Kina og Russland som står bak disse operasjonene. PST forventer at disse landene vil fortsette med sine nettverksoperasjoner mot Norge i 2022,» het det i rapporten.



– Det er et tema som er godt forstått, men samtidig er situasjonen i dag at man muligens må ta ekstra forhåndsregler for å beskytte seg, sier Godzimirski.

– Attraktivt mål

Han peker på at Norge ikke bare er en nabo til Russland, men også en viktig konkurrent på det europeiske energimarkedet.

Russland står for snaut 30 prosent av gasseksporten til Europa, mens Norge følger etter med 23 prosent. Dersom Russland struper leveransene, blir norsk gass enda viktigere – og et attraktivt mål for cyberangrep, mener forskeren.