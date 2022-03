Knallsterk omsetningsvekst for PetroNor

PetroNor E&P fikk en EBITDA på 22,8 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot 8,0 millioner dollar samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fremlagt onsdag.

Omsetningen i kvartalet var 40 millioner dollar, mot 16,8 millioner kroner i samme periode året før.

PetroNor skriver at selskapet har fått myndighetsgodkjenning for Aje-transaksjonen og venter at denne vil bli gjennomført i andre kvartal 2022. Videre opplyses det at boreprogrammet på PNGF Sud utvikler seg i henhold til plan og er ventet å øke nettoproduksjonen i selskapet til om lag 5.000 fat olje pr. dag ved utgangen av 2023.

En positiv effekt på produksjonen er ventet fra første kvartal/andre kvartal av 2022.

