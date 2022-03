Analytiker: – Råoljeprisene vil ikke slutte å stige

Brent-oljen er onsdag morgen opp 3,73 prosent på 111,34 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 3,09 prosent til 109,64 dollar fatet.

På det meste har Nordsjøoljen i dag vært omsatt for 111,74 dollar fatet, og vi må tilbake til 2013 for å finne høyere oljepris.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 104,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Det skjer ifølge TDN Direkt til tross for at Det internasjonale energibyrået (IEA) i går ble enige om å frigjøre 60 millioner fat olje fra lagre, hvorav USAs del vil utgjøre 30 millioner fat.

«Markedet trakk på skuldrene fra IEA-kunngjøringen om at 60 millioner fat råolje vil bli frigitt. Råoljeprisene vil ikke slutte å stige ettersom et veldig stramt oljemarked sannsynligvis vil møte forsyningsforstyrrelser i takt med at krigen i Ukraina eskalerer ytterligere», skriver markedsanalytiker hos Oanda, Edward Moya, ifølge nyhetsbyrået.

Markedene er ifølge Yeap Jun Rung i IG trolig skuffet over størrelsen på frigjøringen, da 60 millioner fat kun er 4 prosent av alle oljelagre som finnes, og står for mindre enn en dags forbruk.

I tillegg avholder OPEC+ i dag sitt møte, men ifølge TDN Direkt, som viser til Reuters kilder, vil kartellet sannsynligvis holde seg til den eksisterende produksjonsavtalen.