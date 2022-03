Skyhøy oljepris og inflasjonsfrykt: Stor usikkerhet i økonomien

Prisen for et fat nordsjøolje var onsdag morgen på over 111 dollar. Det er den høyeste prisen siden sommeren 2014. Hittil i år har prisveksten vært på over 40 prosent, mens oljeprisen nå er 75 prosent høyere enn den var for ett år siden.

– Det er et veldig høyt nivå og den svinger veldig mye om dagen. Det er svingninger på fem dollar opp og ned. Det er ikke vanlig at det svinger så mye, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea til NTB.

DNBs sjeføkonom Kjersti Haugland sier at de høye olje- og gassprisene vil gi økte inntekter til den norske statskassa, litt økt aktivitet og muligens økte priser jevnt over for folk flest.

– Det er negativt for husholdninger og bedrifter, men det er positivt for den norske statskassen og for oljeselskapene og aktiviteten knyttet til olje og gass i økonomien vår, sier Haugland.

Økte olje- og gassinntekter vil gi politikerne et større handlingsrom i budsjettene, påpeker hun. Prisveksten vil treffe jevnt, allerede er drivstoffprisene drevet i været.

Presset marked

Saltvedt sier både det høye prisnivået og de store svingningene henger sammen med krigen i Ukraina og usikkerheten rundt russisk leveranse av olje og gass.

– Hvis det skulle skje noe med leveransene av olje eller gass fra Russland til Europa, er det noe som er utfordrende fordi det er veldig lite ekstra å gå på i markedet, sier hun.

Markedet var presset allerede før Ukraina-krisen, påpeker hun.

– Det henger sammen med at vi har begynt å bruke mer energi. Økonomien åpner opp igjen og vi reiser mer, frakten begynner også å komme opp i nivå, sier hun.

– Etter hvert som samfunnene har åpnet opp, har oljeetterspørselen økt raskere enn man hadde sett for seg. Det har blitt en skvis i markedet, som kom før denne situasjonen som vi nå ser, sier hun.

Stor usikkerhet

Usikkerheten knyttet til Ukraina-krisen går både på frykten for at leveransene fra Russland skal stoppe opp, samt at det er blitt vanskeligere for fraktskip å passere i enkelte områder og at det er usikkerhet rundt hvem som ønsker å kjøpe olje fra hvem.

Haugland i DNB understreker at det også er usikkert hvordan aksjemarkedene vil reagerer på krisen. Kraftig nedgang der kan bety mindre inntekter til oljefondet og mindre handlingsrom for politikerne.